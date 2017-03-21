В деле М.Охендовского продлили следствие до 14 апреля - Н.Холодницкий

"По Охендовскому следствие. До 14 апреля продлен срок (досудебного расследования - ред.)", - сказал он.

По словам Н.Холодницкого, после того как детективы выполнят указания и докажут его вину, будет составлен обвинительный акт.

"Если не будет достаточно доказательств, то будет соответствующее процессуальное решение. Это закон. Но я хочу увидеть всю доказательную базу, которую собрало следствие уже после объявления подозрения", - подчеркнул он.

Напомним, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

Однако в марте 2017 г. главу Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении него.