В деле М.Охендовского продлили следствие до 14 апреля - Н.Холодницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении главы ЦИК Михаила Охендовского продлили до 14 апреля. Об этом сказал заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала "ЗИК", передает УНН.
"По Охендовскому следствие. До 14 апреля продлен срок (досудебного расследования - ред.)", - сказал он.
По словам Н.Холодницкого, после того как детективы выполнят указания и докажут его вину, будет составлен обвинительный акт.
"Если не будет достаточно доказательств, то будет соответствующее процессуальное решение. Это закон. Но я хочу увидеть всю доказательную базу, которую собрало следствие уже после объявления подозрения", - подчеркнул он.
Напомним, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.
Однако в марте 2017 г. главу Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении него.