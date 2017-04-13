САП: следствие по делу М.Охендовского продлено до 13 июня

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67288 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108576 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166470 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122131 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119971 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114317 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105426 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107322 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157490 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП: следствие по делу М.Охендовского продлено до 13 июня

САП: следствие по делу М.Охендовского продлено до 13 июня

Киев  •  УНН

 • 16410 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского продлено до 13 июня этого года. Об этом УНН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Досудебное расследование (в уголовном производстве по М.Охендовскому - ред.) продлено до 13 июня", - сказали в САП.

Напомним, как сообщал руководитель САП Н.Холодницкий, следствие по делу М.Охендовского ранее было продлено до 14 апреля.

Как сообщал УНН, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о "черной бухгалтерии Партии регионов".

Однако в марте 2017 года председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины к нему.

Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, которое было открыто по решению Печерского районного суда Киева, о нарушении САП и НАБУ прав председателя ЦИК Михаила Охендовского.

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