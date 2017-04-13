САП: следствие по делу М.Охендовского продлено до 13 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского продлено до 13 июня этого года. Об этом УНН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Досудебное расследование (в уголовном производстве по М.Охендовскому - ред.) продлено до 13 июня", - сказали в САП.
Напомним, как сообщал руководитель САП Н.Холодницкий, следствие по делу М.Охендовского ранее было продлено до 14 апреля.
Как сообщал УНН, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о "черной бухгалтерии Партии регионов".
Однако в марте 2017 года председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины к нему.
Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, которое было открыто по решению Печерского районного суда Киева, о нарушении САП и НАБУ прав председателя ЦИК Михаила Охендовского.