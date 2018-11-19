САП проситиме про примусовий привід Продана, якщо він не з’явиться на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У разі якщо колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан знову не з'явиться на допит, САП клопотатиме про його примусовий привід і доставку до суду для обрання запобіжного заходу. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
“Тоді вже (у разі якщо Продан знову не з’явиться на допит — ред.) будуть заходи процесуального впливу, а саме — звернення до суду про його примусовий привід і доставку до суду для обрання запобіжного заходу”, — повідомив Холодницький.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала на допит на 10:00 20 листопада колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана як підозрюваного.
Раніше САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.
Також САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази – 8 та 15 листопада – він не з’явився.
Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.