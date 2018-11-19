САП проситиме про примусовий привід Продана, якщо він не з’явиться на допит

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У разі якщо колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан знову не з'явиться на допит, САП клопотатиме про його примусовий привід і доставку до суду для обрання запобіжного заходу. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.