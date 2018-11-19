САП будет просить о принудительном приводе Продана, если он не явится на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В случае если бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан снова не явится на допрос, САП будет ходатайствовать о его принудительном приводе и доставке в суд для избрания меры пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Тогда уже (в случае если Продан снова не явится на допрос - ред.) будут меры процессуального воздействия, а именно - обращение в суд о его принудительном приводе и доставке в суд для избрания меры пресечения", - сообщил Холодницкий.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала на допрос на 10:00 20 ноября бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана в качестве подозреваемого.
Ранее САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.
Также САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.
Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.