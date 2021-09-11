Санкції США можуть заблокувати "Північний потік-2" - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У разі введення США санкцій проти компанії-оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, європейські компанії не будуть використовувати цей газопровід. Про це заявив глава “Нафтогазу” Юрій Вітренко на форумі “Ялтинська європейська стратегія”, передає кореспондент УНН.
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“Якщо уряд США введе санкції проти дочірньої фірми Газпрому (Nord Stream 2 AG — ред.), то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купувати газ, який іде через цей трубопровід. Таким чином, він не буде працювати”, — сказав Вітренко.
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На його думку, такі санкції не ослаблять західні країни, а навпаки дозволить їм стати сильнішими.
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“Газпром” повідомив, що будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня.
Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.
Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.
Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден особисто гарантує введення санкцій США проти “Північного потоку-2” у разі порушень, які можуть нести небезпеки для України.