Санкции США могут заблокировать "Северный поток-2" - Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В случае введения США санкций против компании-оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, европейские компании не будут использовать этот газопровод. Об этом заявил глава “Нафтогаза” Юрий Витренко на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.
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“Если правительство США введет санкции против дочерней фирмы Газпрома (Nord Stream 2 AG — ред.), то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ, который идет через этот трубопровод. Таким образом, он не будет работать”, — сказал Витренко.
Детали
По его мнению, такие санкции не ослабят западные страны, а наоборот позволит им стать сильнее.
Дополнение
“Газпром” сообщил, что строительство газопровода “Северный поток-2” было полностью завершено утром 10 сентября.
Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.
Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.
Сначала предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в которой предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций США против “Северного потока-2” в случае нарушений, которые могут нести опасность для Украины.