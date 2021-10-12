Саміт Україна-ЄС: глави спільноти зустрілися з Зеленським

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен прибули до Києва для участі в 23-му саміті Україна-ЄС. Вранці вони вирушили у Маріїнський палац, де європейських чиновником зустрів Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“ЄС і Україну пов’язують глибокі і особливі узи. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними у наших відносинах. Давайте досліджувати, що ще ми можемо зробити разом”, — написала у себе в Twitter по прибуттю фон дер Ляйен.

Деталі

Варто зазначити, що, згідно з анонсу, опублікованого на сайті Офісу Президента напередодні, представників ЗМІ запрошували на заходи в рамках саміту лише з 10:30.

Об 11:25 запланована церемонія підписання сторонами ряду документів, а о 11:35 — спілкування з пресою.

The EU and Ukraine share a deep and special bond.
A mutually beneficial partnership that we need to nurture.

I want us to remain ambitious in our relationship.

Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2 021

Додамо

На заході сьогодні обговорять досягнення і перспективи взаємодії між Україною і ЄС в питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки і поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному також проблематика співпраці в сфері безпеки і оборони, розвиток ситуації на Донбасі і в окупованому Криму.

За результатами саміту буде прийнято спільну заяву. На полях саміту Україна очікує підписати угоду про спільний авіаційний простір, яку називають угодою про “відкрите небо”.

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