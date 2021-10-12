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Саммит Украина-ЕС: главы сообщества встретились с Зеленским

Саммит Украина-ЕС: главы сообщества встретились с Зеленским

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев для участие в 23-м саммите Украина-ЕС. Утром они отправились в Мариинский дворец, где европейских чиновником встретил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

“ЕС и Украину связывают глубокие и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте исследуем, что еще мы можем сделать вместе”, — написала у себя в Twitter по прибытию фон дер Ляйен.

Детали

Стоит отметить, что, согласно анонсу, опубликованному на сайте Офиса Президента накануне, представителей СМИ приглашали на мероприятия в рамках саммита лишь с 10:30.

В 11:25 запланированна церемония подписания сторонами ряда документов, а в 11:35 — общение с прессой.

 The EU and Ukraine share a deep and special bond.
A mutually beneficial partnership that we need to nurture.

I want us to remain ambitious in our relationship.

Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2021

Добавим

На мероприятии сегодня обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечение энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

По результатам саммита будет принято совместное заявление. На полях саммит Украина ожидает подписать соглашение о совместном авиационном пространстве, которую называют соглашением о “открытом небе”.

Украинские Национальные Новости

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