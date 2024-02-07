Сайт Міносвіти тимчасово не працює через ворожу кібератаку - міністр
Київ • УНН
Сайт Міністерства освіти і науки був тимчасово виведений з ладу через ворожу кібератаку.
Сайт МОН тимчасово не працює через ворожу кібератаку, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише УНН.
Друзі, раптом що - сайт МОН України тимчасово не працює через атаку русні. Але наші фахівці вже працюють над відновленням роботи
Держспецзв'язку вивчає залежність об'єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти "ефекту доміно" під час кібератак01.02.24, 16:26 • 24891 перегляд