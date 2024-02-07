Сайт Минобразования временно не работает из-за вражеской кибератаки - министр

На Львовщине нашли в 400 метрах от домов обломки ракеты, которая не сдетонировала

Фрагменты ракеты, которая не сдетонировала во время российской атаки, были найдены в 400 метрах от жилых домов в селе в Стрыйском районе Львовской области.