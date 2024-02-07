Сайт Минобразования временно не работает из-за вражеской кибератаки - министр
Сайт Министерства образования и науки был временно выведен из строя из-за вражеской кибератаки.
Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву
Еще одна погибшая была деблокирована из-под завалов. В целом в результате российской атаки на Киев количество жертв увеличилось до четырех.
Украина и Швеция ведут переговоры по закупке для ВСУ БМП CV90
Представители Украины и Швеции обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте, а также сроки, условия и механизм закупки БМП CV-90.
Шесть человек пострадали в результате атаки рф на Николаев - МВД
Шесть человек пострадали в результате российской атаки на украинский город Николаев 7 февраля, согласно сообщению Министерства внутренних дел.
Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА
Три человека погибли и 21 получил ранения в результате ракетного удара россии по Киеву.
Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех
Количество жертв российского ракетного удара по жилому району в Киевской области возросло до трех, поскольку аварийные службы продолжают работать на поврежденном месте.
Вражеская атака на Харьков: из-под завалов спасли женщину
Женщина 1971 года рождения была спасена из-под завалов в Харькове после того, как российская атака повредила здания. Пострадавшая получила легкие ранения.
На Львовщине нашли в 400 метрах от домов обломки ракеты, которая не сдетонировала
Фрагменты ракеты, которая не сдетонировала во время российской атаки, были найдены в 400 метрах от жилых домов в селе в Стрыйском районе Львовской области.
Во время утреннего удара по Украине российские крылатые ракеты маневрировали вблизи польской границы - ВС ВСУ
Российские крылатые ракеты, выпущенные во время утренней атаки, маневрировали в нескольких десятках километров от границы с Польшей, указали в ВС ВСУ.
Атака беспилотников на Днепропетровщину: в Новомосковске уничтожена почти вся коммунальная техника города
российские войска уничтожили почти всю коммунальную технику в украинском городе Новомосковск во время ночной атаки беспилотников.