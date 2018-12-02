Рятувальники ліквідували наслідки обвалу школи у Вишневому
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Оперативно-рятувальна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідувала наслідки обвалу даху школи у м. Вишневе Київської області. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області в ексклюзивному коментарі УНН.
"Для ліквідації обвалу було задіяно 14 чоловік особового складу та 4 одиниці рятувальної техніки ДСНС. Питанням щодо безпечності відвідування школи наразі займається поліція," - зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, 1 грудня в одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.
Як повідомляв УНН, національна поліція затримала трьох підозрюваних в ході розслідування обвалу стелі в спортивній школі міста Вишневого.
Також, завтра суд буде обирати міру запобіжного заходу трьом фігурантам кримінального провадження у справі про обвал даху ДЮСШ Favorite Fit у м. Вишневе.