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Рятувальники ліквідували наслідки обвалу школи у Вишневому

Рятувальники ліквідували наслідки обвалу школи у Вишневому

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Оперативно-рятувальна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідувала наслідки обвалу даху школи у м. Вишневе Київської області. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області в ексклюзивному коментарі УНН.

"Для ліквідації обвалу було задіяно 14 чоловік особового складу та 4 одиниці рятувальної техніки ДСНС. Питанням щодо безпечності відвідування школи наразі займається поліція," - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, 1 грудня в одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху. 

Як повідомляв УНН, національна поліція затримала трьох підозрюваних в ході розслідування обвалу стелі в спортивній школі міста Вишневого. 

Також, завтра суд буде обирати міру запобіжного заходу трьом фігурантам кримінального провадження у справі про обвал даху ДЮСШ Favorite Fit у м. Вишневе. 

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