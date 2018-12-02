Спасатели ликвидировали последствия обвала школы в Вишневом

"Для ликвидации обвала было задействовано 14 человек личного состава и 4 единицы спасательной техники ГСЧС. Вопросами по безопасности посещения школы сейчас занимается полиция", - отметили в пресс-службе.



Напомним, 1 декабря в одной из школ г. Вишневое Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.



Как сообщал УНН, национальная полиция задержала трех подозреваемых в ходе расследования обвала потолка в спортивной школе города Вишневое.



Также, завтра суд будет избирать меру пресечения трем фигурантам уголовного производства по делу об обвале крыши ДЮСШ Favorite Fit в г. Вишневое.