Спасатели ликвидировали последствия обвала школы в Вишневом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Оперативно-спасательная группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия обвала крыши школы в г. Вишневое Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в эксклюзивном комментарии УНН.
"Для ликвидации обвала было задействовано 14 человек личного состава и 4 единицы спасательной техники ГСЧС. Вопросами по безопасности посещения школы сейчас занимается полиция", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 1 декабря в одной из школ г. Вишневое Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.
Как сообщал УНН, национальная полиция задержала трех подозреваемых в ходе расследования обвала потолка в спортивной школе города Вишневое.
Также, завтра суд будет избирать меру пресечения трем фигурантам уголовного производства по делу об обвале крыши ДЮСШ Favorite Fit в г. Вишневое.