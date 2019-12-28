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Рябошапка обговорив з Венедіктовою перехід до ДБР слідчих у "справах Майдану"

Рябошапка обговорив з Венедіктовою перехід до ДБР слідчих у "справах Майдану"

Київ • УНН

 • 17286 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка обговорив з т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедіктовою деталі розслідування справ Майдану. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГПУ.

"У п’ятницю, 27 грудня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка разом зі своїми заступниками провів нараду з т.в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою щодо переходу до ДБР слідчих і прокурорів ГПУ у справах про злочини, пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 роках. Зокрема, було обговорено деталі завершення цього процесу і питання, пов’язані зі станом розслідування справ Майдану", - вказали у Генпрокуратурі.

Окрім того, під час зустрічі була акцентована увага на кримінальних провадженнях, які розслідуються Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Раніше Рябошапка назвав кількість слідчих "справ Майдану", які готові перейти до ДБР.

Українські Національні Новини

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