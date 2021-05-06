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Румунія передасть Україні 100 тис. доз вакцини AstraZeneca

Румунія передасть Україні 100 тис. доз вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від COVID-19 виробництва AstraZeneca. Про це повідомляє УНН з посиланням на Actmedia.

Деталі

“Пожертвування 100 000 доз вакцини AstraZeneca для Республіки Молдова було схвалено на засіданні уряду в середу", повідомив прем’єр-міністр країни Флорін Кицу, додавши, що "підготовлені деталі для передачі 100 000 доз вакцини також Україні”.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

Уже 25 березня в Україну з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac в 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня почалися щеплення.

Вранці 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також у межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

А 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва Sinоvac. Розмір партії становить 500 тис. доз.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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