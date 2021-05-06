Румыния передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Actmedia.
Детали
"Пожертвование 100 000 доз вакцины AstraZeneca для Республики Молдова было принято на заседании правительства в среду", сообщил премьер-министр страны Флорин Кицу, добавив, что "подготовлены детали передачи 100 000 доз вакцины также Украине".
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
Уже 25 марта в Украине из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.
Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
А 30 апреля в Украине прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства Sinоvac. Размер партии составляет 500 тыс. доз.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.