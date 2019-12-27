РПЦ внесла зміни до таїнства хрещення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Синод Російської православної церкви прийняв рішення про те, що дітей можна хрестити під іменами іноземних святих. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.
"В одному з повідомлень говориться про неприпустимість обмежень в допущенні до церковних таїнств віруючих, які носять "національні імена, традиційні для інших помісних православних церков (або імена в інших національних звучаннях)". Тепер дітей можна хрестити під співзвучними іменами "не національного звучання", наприклад, Іоанн - Джон, Іоанна - Жанна", - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення прийняла Комісія синоду РПЦ.
"У коментарі до рішення синоду зазначено, що традиція вибору імені по святцях, що склалася в РПЦ, не завжди враховує різноманіття традицій і практик, які склалися в інших помісних православних церквах. Це пов'язано в тому числі в зв'язку з тим, що календар Російської церкви не містить імен всіх прославлених помісними церквами святих", - зазначають у ТАСС.
Повідомляється, що синод, на останньому запланованому в 2019 році засіданні, що відбулося 26 грудня, ухвалив можливість самостійного вибору хрестильне ім'я з православного місяцеслова.
"При хрещенні або приєднання до православної церкви дорослої людини, що носить ім'я, яке не має аналога в місяцесловах помісних православних церков і яка не є іншим національним звучанням імені з православного місяцеслова, надавати такій людині самостійного обирати хрестильне ім'я з православного місяцеслова, причому бажано, щоб воно було близьке за звучанням до цивільного імені", - написано в журналах синоду.
Синод ухвалив також "звернути увагу духовенства на можливість безперешкодного - на розсуд батьків - наречення немовлят (і подальшого їх хрещення) іменами святих, шанованих в будь-який з помісних православних церков".
Як повідомлялося раніше в УНН, РПЦ оголосила рішення щодо Александрійської церкви, через визнання нею ПЦУ.