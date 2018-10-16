РПЦ поставила себе на шлях самоізоляції - Порошенко

“І так само як і Росія зараз протиставила себе всьому світові в питаннях російської агресії на Сході нашої держави, незаконної анексії Криму, позиції по Абхазії, позиції по Осетії, по Придністров’ю... так само зараз і російська церква, на жаль, поставила себе на шлях самоізоляції і конфлікту з усім світовим православ’ям”, — наголосив Президент.

На думку Порошенка, така реакція РПЦ може свідчити тільки про те, що Україна і Константинополь на правильному шляху.

Як повідомляв УНН, 15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем. На засіданні священного синоду прийнято рішення про повний розрив спілкування з Константинопольським патріархатом.

Нагадаємо, раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.