РПЦ поставила себя на путь самоизоляции - Порошенко

"И так же как и Россия сейчас противопоставила себя всему миру в вопросах российской агрессии на Востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, позиции по Абхазии, позиции по Осетии, по Приднестровью... так же сейчас и русская церковь, к сожалению, поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием", - подчеркнул Президент.

По мнению Порошенко, такая реакция РПЦ может свидетельствовать только о том, что Украина и Константинополь на правильном пути.

Как сообщал УНН, 15 октября синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.