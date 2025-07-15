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Розтрата понад 13,9 млн грн: судитимуть ексдиректора одного з найбільших підприємств держрезерву

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Колишнього керівника одного з найбільших підприємств держрезерву судитимуть за розтрату понад 13,9 млн грн. Він перерахував кошти фіктивним підприємствам за неіснуючі товари та послуги.

Розтрата понад 13,9 млн грн: судитимуть ексдиректора одного з найбільших підприємств держрезерву

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду справу щодо колишнього керівника одного з підприємств системи державного резерву України. Його підозрюють у розтраті понад 13,9 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства за множинні факти розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП.

За даними слідства, керівник державного підприємства, яке входить в систему держрезерву України та має у розпорядженні найбільші промислові холодильні склади, налагодив схему розтрати майна цього підприємства. Він перерахував кошти на рахунки фіктивних підприємств за нібито придбання товарів та послуг, які фактично не поставлялись та не надавались.

Таким чином державне підприємство втратило понад 13,9 мільйона гривень. Факт нанесення збитків підтверджено результатами офіційних експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
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