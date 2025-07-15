Растрата более 13,9 млн грн: будут судить экс-директора одного из крупнейших предприятий госрезерва

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд дело в отношении бывшего руководителя одного из предприятий системы государственного резерва Украины. Его подозревают в растрате более 13,9 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора государственного предприятия за множественные факты растраты денежных средств путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, руководитель государственного предприятия, входящего в систему госрезерва Украины и имеющего в распоряжении крупнейшие промышленные холодильные склады, наладил схему растраты имущества этого предприятия. Он перечислил средства на счета фиктивных предприятий за якобы приобретение товаров и услуг, которые фактически не поставлялись и не предоставлялись.

Таким образом государственное предприятие потеряло более 13,9 миллиона гривен. Факт нанесения ущерба подтвержден результатами официальных экспертиз.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.



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