Розстріляли та кинули вмирати: повідомили про підозру військовим рф за вбивство цивільного в Бучі

Правоохоронці повідомили про підозру російським військовим які під час окупації Бучі у 2022 році розстріляли у спину місцевого жителя, чоловік загинув на місці й пролежав там понад два тижні. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Чоловік не мав зброї та не брав участі у бойових діях. 19 березня 2022 року під час окупації Бучі він йшов до своїх батьків через вогневі позиції російських військ на території електричної підстанції. Там біля одного з місцевих житлових комплексів окупанти розмістили свої самохідні артилерійські установки "Нона-С", з яких обстрілювали місто Ірпінь,