Розстріляли та кинули вмирати: повідомили про підозру військовим рф за вбивство цивільного в Бучі
Київ • УНН
Під час окупації російські військовослужбовці застрелили українського мирного жителя в Бучі, залишивши його тіло лежати більше двох тижнів. Окупантам повідомлено про підозру.
Правоохоронці повідомили про підозру російським військовим які під час окупації Бучі у 2022 році розстріляли у спину місцевого жителя, чоловік загинув на місці й пролежав там понад два тижні. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
Чоловік не мав зброї та не брав участі у бойових діях. 19 березня 2022 року під час окупації Бучі він йшов до своїх батьків через вогневі позиції російських військ на території електричної підстанції. Там біля одного з місцевих житлових комплексів окупанти розмістили свої самохідні артилерійські установки "Нона-С", з яких обстрілювали місто Ірпінь,
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Зазначається, що підійшовши до місця дислокації російських військових, чоловік запитав дозвіл пройти до батьківського дому. Отримавши від заступника командира окупантського взводу відмову, він розвернувся та пішов назад і був розстріляний в спину з автоматів АК-12. Окупанти нанесли йому пʼять вогнепальних поранень, через які мирний мешканець загинув на місці й пролежав там понад два тижні.
Завдяки даним з камер відеоспостереження та свідченням російських військовополонених слідчим вдалось встановити особи вбивць. Це - військові першого та другого артилерійського взводу 1-ї самохідно-артилерійської батареї самохідної артилерійської установки "Нона-С": 26-річний сержант з псковської області та 38-річний сержант з Киргизстану, які проходили військову службу у збройних силах рф на посаді заступників командиру взводу.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора їм повідомлено про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством і вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо
Поліцейські встановили особи росіян, які катували чотирьох мешканців села Здвижівка Київської області під час окупації регіону у березні 2022 року. Командиру військослужбовців рф, який віддавав накази катувати українців, повідомили про підозру.