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Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче

Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 11:44  •  10024 просмотра

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Во время оккупации российские военнослужащие застрелили украинского мирного жителя в Буче, оставив его тело лежать более двух недель. Оккупантам сообщено о подозрении.

Правоохранители сообщили о подозрении российским военным которые во время оккупации Бучи в 2022 году расстреляли в спину местного жителя, мужчина погиб на месте и пролежал там более двух недель. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Мужчина не имел оружия и не участвовал в боевых действиях. 19 марта 2022 года во время оккупации Бучи он шел к своим родителям через огневые позиции российских войск на территории электрической подстанции. Там возле одного из местных жилых комплексов оккупанты разместили свои самоходные артиллерийские установки "Нона-С", из которых обстреливали город Ирпень,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подойдя к месту дислокации российских военных, мужчина спросил разрешение пройти к родительскому дому. Получив от заместителя командира оккупантского взвода отказ, он развернулся и пошел назад и был расстрелян в спину из автоматов АК-12. Оккупанты нанесли ему пять огнестрельных ранений, из-за которых мирный житель погиб на месте и пролежал там более двух недель.

Благодаря данным с камер видеонаблюдения и показаниям российских военнопленных следователям удалось установить личности убийц. Это - военные первого и второго артиллерийского взвода 1-й самоходно-артиллерийской батареи самоходной артиллерийской установки "Нона-С": 26-летний сержант из Псковской области и 38-летний сержант из Кыргызстана, которые проходили военную службу в вооруженных силах РФ в должности заместителей командира взвода.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора им сообщено о подозрении за жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством и совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

Полицейские установили личности россиян, которые пытали четырех жителей села Здвижевка Киевской области во время оккупации региона в марте 2022 года. Командиру военнослужащих рф, который отдавал приказы пытать украинцев, сообщили о подозрении.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
kirgizstanКыргызстан
kievКиев
Розстріляли та кинули вмирати: повідомили про підозру військовим рф за вбивство цивільного в Бучі
Shot and left to die: Russian military was notified of suspicion for the murder of a civilian in Bucha
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Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче

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