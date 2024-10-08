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Розслідування насильства над дітьми у реабілітаційному центрі Львівщини: в прокуратурі заявили про ймовірні нові підозри

Розслідування насильства над дітьми у реабілітаційному центрі Львівщини: в прокуратурі заявили про ймовірні нові підозри

Київ • УНН

 • 14750 перегляди

Прокуратура розслідує насильство над дітьми у реабілітаційному центрі Львівщини. Допитано близько 50 осіб, повідомлено про підозру виховательці, очікуються нові підозри.

Правоохоронці допитали вже близько 50 людей у справі про насильство над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Виховательці центру повідомлено про підозру в умисному нанесенні побоїв неповнолітній, втім, ймовірно, це не останнє повідомлення про підозру у цій справі, заявив начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах в ефірі національного марафону, передає УНН

Прокурори та слідчі вживають заходів для встановлення усіх обставин. У провадженні на цей час допитано близько 50 осіб, проведено низку обшуків, реалізовані тимчасові доступи до речей та документів, призначено проведення відповідні експертні дослідження

- розповів Матлах.

За його словами, наразі повідомлено про підозру виховательці навчально-реабілітаційного центру в умисному нанесенні побоїв та вчиненні інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній. Її та керівника закладу відсторонено від виконання обов’язків. Тривають службові перевірки.

"Ймовірне це не останнє  повідомлення про підозру у цій справі", - додав  Матлах.

Він вказав, що наразі діти, які можуть бути свідками, очевидцями та потерпілими переміщені у безпечне місце. Їм надається відповідна медична, психологічна і правова допомога.

Опитування дітей проводилося за методикою "зелена кімната" під відеозапис, щоб забезпечити подальшу мінімізацію іх участі у кримінальному провадженні та уникнути повторної травматизації, наголосив Матлах.

Нагадаємо

Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, вручили підозру за фактом побиття та мордування. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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