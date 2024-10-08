Розслідування насильства над дітьми у реабілітаційному центрі Львівщини: в прокуратурі заявили про ймовірні нові підозри

Правоохоронці допитали вже близько 50 людей у справі про насильство над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Виховательці центру повідомлено про підозру в умисному нанесенні побоїв неповнолітній, втім, ймовірно, це не останнє повідомлення про підозру у цій справі, заявив начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах в ефірі національного марафону, передає УНН.

Прокурори та слідчі вживають заходів для встановлення усіх обставин. У провадженні на цей час допитано близько 50 осіб, проведено низку обшуків, реалізовані тимчасові доступи до речей та документів, призначено проведення відповідні експертні дослідження