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Расследование насилия над детьми в реабилитационном центре Львовщины: в прокуратуре заявили о вероятных новых подозрениях

Расследование насилия над детьми в реабилитационном центре Львовщины: в прокуратуре заявили о вероятных новых подозрениях

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 14:29  •  1525 просмотра

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Прокуратура расследует насилие над детьми в реабилитационном центре Львовщины. Допрошено около 50 человек, сообщено о подозрении воспитательнице, ожидаются новые подозрения.

Правоохранители допросили уже около 50 человек по делу о насилии над детьми в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Воспитательнице центра сообщено о подозрении в умышленном нанесении побоев несовершеннолетней, впрочем, вероятно, это не последнее сообщение о подозрении по этому делу, заявил начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Львовской областной прокуратуры Юрий Матлах в эфире национального марафона, передает УНН

Прокуроры и следователи принимают меры для установления всех обстоятельств. В производстве в настоящее время допрошено около 50 человек, проведен ряд обысков, реализованы временные доступы к вещам и документам, назначено проведение соответствующих экспертных исследований

- рассказал Матлах.

По его словам, сейчас сообщено о подозрении воспитательнице учебно-реабилитационного центра в умышленном нанесении побоев и совершении других насильственных действий, которые нанесли физическую боль несовершеннолетнему. Ее и руководителя учреждения отстранены от исполнения обязанностей. Продолжаются служебные проверки.

"Вероятно это не последнее  сообщение о подозрении в этом деле", - добавил  Матлах.

Он указал, что сейчас дети, которые могут быть свидетелями, очевидцами и пострадавшими перемещены в безопасное место. Им оказывается соответствующая медицинская, психологическая и правовая помощь.

Опрос детей проводился по методике "зеленая комната" под видеозапись, чтобы обеспечить дальнейшую минимизацию их участия в уголовном производстве и избежать повторной травматизации, подчеркнул Матлах.

Напомним

Воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, вручили подозрение по факту избиения и истязания. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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