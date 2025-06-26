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Розпочато cуперечливий проект зі створення штучної ДНК людини "з нуля"

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

У Кембриджі розпочато проєкт зі створення штучної ДНК людини з метою синтезу людської хромосоми. Критики побоюються, що дослідження відкриває шлях для недобросовісних зловживань.

Розпочато cуперечливий проект зі створення штучної ДНК людини "з нуля"

Початкова мета - синтезувати людську хромосому протягом наступних 5-10 років. Водночас, критики побоюються, що дослідження відкриває шлях для недобросовісних дослідників, прагнення яких мають ненауковий характер. Про це передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

У Кембриджі, Велика Британія, починається робота над створенням штучної ДНК людини з нуля. У Лабораторії молекулярної біології MRC вже наголошують, що дослідження  є наступним гігантським стрибком у біології.

Пояснює представник Кембриджу, доктор Джуліан Сейл:

Небо - це межа. Ми шукаємо методи лікування, які покращать життя людей з віком, призведуть до більш здорового старіння з меншою кількістю хвороб у міру старіння. Ми хочемо використати цей підхід для створення стійких до хвороб клітин, які ми зможемо використовувати для відновлення пошкоджених органів, наприклад, печінки і серця, і навіть імунної системи

Довідково

Кожна клітина нашого організму, за винятком еритроцитів, містить молекулу ДНК, яка несе необхідну їй генетичну інформацію.

ДНК побудована всього з чотирьох набагато менших блоків, які називаються А, Г, Ц і Т, що повторюються знову і знову в різних комбінаціях. Вона містить усю генетичну інформацію, яка фізично робить нас тими, ким ми є, - пише ВВС.

Втім навколо проєкту відбуваються дебати

Зазначимо, що раніше подібні дослідження стикалися з забороною. І раніше, і зараз, деякі критики побоюються, що реалізація подібного проєкту відкриває шлях для недобросовісних дослідників створювати так би мовити "покращених" або модифікованих людей.

Доктор Пет Томас, директор кампанії "Без ГМО", сказав:

Ми думаємо, що всі вчені працюють на благо, але наука може бути використана на шкоду і для війни

- вважає Томас. 

Подробиці щодо проєкту створення штучної ДНК

Першою метою вчених є розробка способів створення все більших блоків людської ДНК.

Слід досягти того моменту, коли коли "вони синтетично сконструюють людську хромосому". Потім ці блоки можна вивчати і експериментувати, щоб дізнатися більше про те, як гени і ДНК регулюють наше тіло.

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Пояснює професор Метью Херлз, директор Інституту Велкома Сенгера (він секвенував найбільшу частину геному людини):

Багато хвороб виникають, коли ці гени виходять з ладу, тож дослідження можуть призвести до кращих методів лікування

- зазначає фахівець. 

Створення ДНК з нуля дозволяє перевірити, як насправді працює ДНК, і перевірити нові теорії

- зауважив він.

Вчений додав, що станом на зараз, можна зробити ці перевірки, лише вносячи зміни в ДНК, яка вже існує в живих системах.

Вказується, що робота проекту буде обмежена пробірками та посудом, і не буде спроб створити синтетичне життя. Але вчені сподіваються, що технологія відкриє безпрецедентний контроль над живими системами людини.

Джин, випущений з пляшки

Хоча одразу зазначається, що проект полює на медичні переваги, але, звісна річ, - ніщо не завадить недобросовісним вченим зловживати цією технологією.

Вони можуть, наприклад, спробувати створити біологічну зброю, вдосконалених людей або навіть істот з людською ДНК

- застерігає професор Білла Ерншоу, високоповажного вченого-генетика з Единбурзького університету

Зараз ми могли б мати низку обмежень, але якщо організація, яка має доступ до відповідного обладнання, вирішить почати синтезувати щось, я не думаю, що ми зможемо її зупинити

- додав фахівець. 

Нагадаємо

Вчені за допомогою аналізу ДНК з'ясували, що Христофор Колумб був євреєм із західного Середземномор'я. 

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти продовжила збір ДНК-зразків в українців, які перебувають у країнах Балтії та Північної Європи, до 18 липня 2025 року. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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