Розпочато cуперечливий проект зі створення штучної ДНК людини "з нуля"

Початкова мета - синтезувати людську хромосому протягом наступних 5-10 років. Водночас, критики побоюються, що дослідження відкриває шлях для недобросовісних дослідників, прагнення яких мають ненауковий характер. Про це передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

У Кембриджі, Велика Британія, починається робота над створенням штучної ДНК людини з нуля. У Лабораторії молекулярної біології MRC вже наголошують, що дослідження є наступним гігантським стрибком у біології.

Пояснює представник Кембриджу, доктор Джуліан Сейл:

Небо - це межа. Ми шукаємо методи лікування, які покращать життя людей з віком, призведуть до більш здорового старіння з меншою кількістю хвороб у міру старіння. Ми хочемо використати цей підхід для створення стійких до хвороб клітин, які ми зможемо використовувати для відновлення пошкоджених органів, наприклад, печінки і серця, і навіть імунної системи

Довідково

Кожна клітина нашого організму, за винятком еритроцитів, містить молекулу ДНК, яка несе необхідну їй генетичну інформацію.

ДНК побудована всього з чотирьох набагато менших блоків, які називаються А, Г, Ц і Т, що повторюються знову і знову в різних комбінаціях. Вона містить усю генетичну інформацію, яка фізично робить нас тими, ким ми є, - пише ВВС.

Втім навколо проєкту відбуваються дебати

Зазначимо, що раніше подібні дослідження стикалися з забороною. І раніше, і зараз, деякі критики побоюються, що реалізація подібного проєкту відкриває шлях для недобросовісних дослідників створювати так би мовити "покращених" або модифікованих людей.

Доктор Пет Томас, директор кампанії "Без ГМО", сказав:

Ми думаємо, що всі вчені працюють на благо, але наука може бути використана на шкоду і для війни - вважає Томас.

Подробиці щодо проєкту створення штучної ДНК

Першою метою вчених є розробка способів створення все більших блоків людської ДНК.

Слід досягти того моменту, коли коли "вони синтетично сконструюють людську хромосому". Потім ці блоки можна вивчати і експериментувати, щоб дізнатися більше про те, як гени і ДНК регулюють наше тіло.

У Великій Британій народились перші діти з використанням ДНК трьох осіб

Пояснює професор Метью Херлз, директор Інституту Велкома Сенгера (він секвенував найбільшу частину геному людини):

Багато хвороб виникають, коли ці гени виходять з ладу, тож дослідження можуть призвести до кращих методів лікування - зазначає фахівець.

Створення ДНК з нуля дозволяє перевірити, як насправді працює ДНК, і перевірити нові теорії - зауважив він.

Вчений додав, що станом на зараз, можна зробити ці перевірки, лише вносячи зміни в ДНК, яка вже існує в живих системах.

Вказується, що робота проекту буде обмежена пробірками та посудом, і не буде спроб створити синтетичне життя. Але вчені сподіваються, що технологія відкриє безпрецедентний контроль над живими системами людини.

Джин, випущений з пляшки

Хоча одразу зазначається, що проект полює на медичні переваги, але, звісна річ, - ніщо не завадить недобросовісним вченим зловживати цією технологією.

Вони можуть, наприклад, спробувати створити біологічну зброю, вдосконалених людей або навіть істот з людською ДНК - застерігає професор Білла Ерншоу, високоповажного вченого-генетика з Единбурзького університету

Зараз ми могли б мати низку обмежень, але якщо організація, яка має доступ до відповідного обладнання, вирішить почати синтезувати щось, я не думаю, що ми зможемо її зупинити - додав фахівець.

Нагадаємо

Вчені за допомогою аналізу ДНК з'ясували, що Христофор Колумб був євреєм із західного Середземномор'я.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти продовжила збір ДНК-зразків в українців, які перебувають у країнах Балтії та Північної Європи, до 18 липня 2025 року.