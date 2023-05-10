У Великій Британій народились перші діти з використанням ДНК трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Британський регулятор народжуваності в середу підтвердив народження перших дітей у країні, створених з використанням експериментальної техніки, що об'єднує ДНК трьох осіб, щоб запобігти успадкування дітьми рідкісних генетичних захворювань. Про це УНН пише посилаючись на Guardian.
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Британське Управління із запліднення та ембріології людини заявило, що п'ять дітей народилися таким чином у Великій Британії, але не надало додаткових подробиць для захисту особистості сімей.
У 2015 році Велика Британія стала першою країною у світі, яка прийняла законодавство, яке спеціально регулює методи, що допомагають запобігти передачі дефектів своїм дітям від жінок з пошкодженими мітохондріями.
Генетичні дефекти можуть призвести до таких захворювань, як м'язова дистрофія, епілепсія, проблеми із серцем та розумова відсталість. Приблизно один із 200 дітей у Великій Британії народжується з мітохондріальним захворюванням. На сьогодні 32 пацієнти отримали дозвіл на таке лікування.
Для жінки з пошкодженими мітохондріями вчені беруть генетичний матеріал з її яйцеклітини або ембріона, який потім переносять у донорську яйцеклітину або ембріон, у якого все ще є здорові мітохондрії, але у яких видалена решта ключової ДНК.
Потім запліднений ембріон переноситься до матки матері. Генетичний матеріал із донорської яйцеклітини становить менш як 1% дитини, створеної за допомогою цього методу.
"Мітохондріальне донорство дає сім'ям з важкими спадковими мітохондріальними захворюваннями можливість народження здорової дитини", - йдеться у заяві регулятора фертильності Великої Британії.
Велика Британія вимагає, щоб кожна жінка, яка проходить лікування, одержала дозвіл Управління із запліднення та ембріології людини. Регулятор каже, що для того, щоб мати право, у сімей не повинно бути інших доступних варіантів запобігання передачі генетичного захворювання.
Багато критиків виступають проти методів штучного відтворення, стверджуючи, що люди мають інші способи уникнути передачі хвороб своїм дітям, такі як донорство яйцеклітин або скринінгові тести, і що експериментальні методи ще не довели свою безпеку.
На початку цього року європейські вчені опублікували дослідження, яке показало, що в деяких випадках невелика кількість аномальних мітохондрій, які неминуче переносяться з яйцеклітини матері до яйцеклітини донора, можуть відтворюватися, коли дитина перебуває в матці, що може призвести до генетичного захворювання.
Лікарі в США оголосили про народження першої у світі дитини за допомогою техніки донорства мітохондрій у 2016 році, після того, як таке лікування було проведено в Мексиці.