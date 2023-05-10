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В Великобритании родились первые дети с использованием ДНК трех человек

В Великобритании родились первые дети с использованием ДНК трех человек

Киев • УНН

 • 1407128 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Британский регулятор рождаемости в среду подтвердил рождение первых детей в стране, созданных с использованием экспериментальной техники, объединяющей ДНК трех человек, чтобы предотвратить наследование детьми редких генетических заболеваний. Об этом УНН пишет ссылаясь на Guardian.

Детали

Британское Управление по оплодотворению и эмбриологии человека заявило, что пять детей родились таким образом в Великобритании, но не предоставило дополнительных подробностей для защиты личности семей.

В 2015 году Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла законодательство, специально регулирующее методы, помогающие предотвратить передачу дефектов своим детям от женщин с поврежденными митохондриями.

Генетические дефекты могут привести к таким заболеваниям, как мышечная дистрофия, эпилепсия, проблемы с сердцем и умственная отсталость. Примерно один из 200 детей в Великобритании рождается с митохондриальным заболеванием. На сегодня 32 пациента получили разрешение на такое лечение.

Для женщины с поврежденными митохондриями ученые берут генетический материал из ее яйцеклетки или эмбриона, который затем переносят в донорскую яйцеклетку или эмбрион, у которого все еще есть здоровые митохондрии, но у которых удалена остальная ключевая ДНК.

Затем оплодотворенный эмбрион переносится в матку матери. Генетический материал из донорской яйцеклетки составляет менее 1% ребенка, созданного с помощью этого метода.

"Митохондриальное донорство дает семьям с тяжелыми наследственными митохондриальными заболеваниями возможность рождения здорового ребенка", — говорится в заявлении регулятора фертильности Великобритании.

Великобритания требует, чтобы каждая женщина, проходящая лечение, получила разрешение Управления по оплодотворению и эмбриологии человека. Регулятор говорит, что для того, чтобы иметь право, у семей не должно быть других доступных вариантов предотвращения передачи генетического заболевания.

Многие критики выступают против методов искусственного воспроизводства, утверждая, что люди имеют другие способы избежать передачи болезней своим детям, такие как донорство яйцеклеток или скрининговые тесты, и что экспериментальные методы еще не доказали свою безопасность.

В начале этого года европейские ученые опубликовали исследование, которое показало, что в некоторых случаях небольшое количество аномальных митохондрий, которые неизбежно переносятся из яйцеклетки матери в яйцеклетку донора, могут воспроизводиться, когда ребенок находится в матке, что может привести к генетическому заболеванию.

Врачи в США объявили о рождении первого в мире ребенка с помощью техники донорства митохондрий в 2016 году, после того, как такое лечение было проведено в Мексике.

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