Стартовал противоречивый проект по созданию искусственной ДНК человека "с нуля"

Первоначальная цель — синтезировать человеческую хромосому в течение следующих 5-10 лет. В то же время критики опасаются, что исследование открывает путь для недобросовестных исследователей, чьи стремления носят ненаучный характер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.

Подробности

В Кембридже, Великобритания, начинается работа над созданием искусственной ДНК человека с нуля. В Лаборатории молекулярной биологии MRC уже отмечают, что исследование является следующим гигантским скачком в биологии.

Поясняет представитель Кембриджа, доктор Джулиан Сейл:

«Небо — это предел. Мы ищем методы лечения, которые улучшат жизнь людей с возрастом, приведут к более здоровому старению с меньшим количеством болезней по мере старения. Мы хотим использовать этот подход для создания устойчивых к болезням клеток, которые мы сможем использовать для восстановления поврежденных органов, например, печени и сердца, и даже иммунной системы».

Справочно

Каждая клетка нашего организма, за исключением эритроцитов, содержит молекулу ДНК, которая несет необходимую ей генетическую информацию.

ДНК построена всего из четырех гораздо меньших блоков, называемых А, Г, Ц и Т, которые повторяются снова и снова в различных комбинациях. Она содержит всю генетическую информацию, которая физически делает нас теми, кто мы есть, — пишет Би-би-си.

Однако вокруг проекта ведутся дебаты

Отметим, что ранее подобные исследования сталкивались с запретом. И раньше, и сейчас, некоторые критики опасаются, что реализация подобного проекта открывает путь для недобросовестных исследователей создавать так сказать «улучшенных» или модифицированных людей.

Доктор Пэт Томас, директор кампании «Без ГМО», сказал:

«Мы думаем, что все ученые работают на благо, но наука может быть использована во вред и для войны» — считает Томас.

Подробности о проекте создания искусственной ДНК

Первой целью ученых является разработка способов создания все больших блоков человеческой ДНК.

Необходимо достичь того момента, когда «они синтетически сконструируют человеческую хромосому». Затем эти блоки можно изучать и экспериментировать, чтобы узнать больше о том, как гены и ДНК регулируют наше тело.

В Великобритании родились первые дети с использованием ДНК трех человек

Поясняет профессор Мэтью Херлз, директор Института Велкома Сенгера (он секвенировал наибольшую часть генома человека):

«Многие болезни возникают, когда эти гены выходят из строя, поэтому исследования могут привести к лучшим методам лечения» — отмечает специалист.

«Создание ДНК с нуля позволяет проверить, как на самом деле работает ДНК, и проверить новые теории» — заметил он.

Ученый добавил, что по состоянию на сейчас, можно сделать эти проверки, только внося изменения в ДНК, которая уже существует в живых системах.

Указывается, что работа проекта будет ограничена пробирками и посудой, и не будет попыток создать синтетическую жизнь. Но ученые надеются, что технология откроет беспрецедентный контроль над живыми системами человека.

Джин выпущен из бутылки

Хотя сразу отмечается, что проект охотится на медицинские преимущества.

Но, разумеется, — ничто не помешает недобросовестным ученым злоупотреблять этой технологией.

«Они могут, например, попытаться создать биологическое оружие, усовершенствованных людей или даже существ с человеческой ДНК» — предостерегает профессор Билла Эрншоу, высокоуважаемого ученого-генетика из Эдинбургского университета

«Сейчас мы могли бы иметь ряд ограничений, но если организация, которая имеет доступ к соответствующему оборудованию, решит начать синтезировать что-то, я не думаю, что мы сможем ее остановить» — добавил специалист.

Напомним

Ученые с помощью анализа ДНК выяснили, что Христофор Колумб был евреем из западного Средиземноморья.

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести продолжила сбор ДНК-образцов у украинцев, находящихся в странах Балтии и Северной Европы, до 18 июля 2025 года.