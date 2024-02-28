Розпочалася зустріч Зеленського з прем'єром Албанії
Київ • УНН
Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Албанії Рамою в Тирані.
У Тирані, столиці Албанії, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра країни Еді Рами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegrafi.
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Після зустрічі лідери двох країн підпишуть угоду та вирушать до палацу конгресів для участі в саміті, організованому урядом Албанії.
Спільна конференція прем'єр-міністра Рами та Президента Зеленського запланована на 14:30 за київським часом.
Зустріч з прем'єром Албанії та саміт: Зеленський обговорить у Тирані оборонну співпрацю та євроатлантичний шлях28.02.24, 09:52 • 26239 переглядiв