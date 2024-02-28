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Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:49  •  11907 просмотра

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Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.

В Тиране, столице Албании, началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegrafi.

Детали

После встречи лидеры двух стран подпишут соглашение и отправятся во дворец конгрессов для участия в саммите, организованном правительством Албании. 

Совместная конференция премьер-министра Рамы и Президента Зеленского запланирована на 14:30 по киевскому времени.

Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь28 февраля 2024, 07:52 • 16997 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
edi-ramaЭди Рама
albaniyaАлбания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Розпочалася зустріч Зеленського з прем'єром Албанії
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