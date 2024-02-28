Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании
Киев • УНН
Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.
В Тиране, столице Албании, началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegrafi.
Детали
После встречи лидеры двух стран подпишут соглашение и отправятся во дворец конгрессов для участия в саммите, организованном правительством Албании.
Совместная конференция премьер-министра Рамы и Президента Зеленского запланирована на 14:30 по киевскому времени.
Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь28 февраля 2024, 07:52 • 16997 просмотров
Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании
Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.
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