Розорення "Укрзалізниці" вказало на неефективність "силовиків" - експерти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Правоохоронні органи показали повну недієздатність з нагляду за державними активами. Про це УНН заявили експерти, коментуючи розорення "Укразалізниці" і її переддефолтний стан.

"Про наших правоохоронців можна писати книги. Ми всі прекрасно знаємо, що у всіх схемах збитковості "Укрзалізниці" активну участь брали як раз правоохоронні органи. І схема несплати податків, і нефіксація прибутку - всі повним ходом були в цьому замішані. Тому логічне запитання: де вони були до цього і чому не довели провину керівників "Укрзалізниці" до логічного завершення. Зате ми бачимо, які величезні зарплати у членів наглядової ради, які, як і правоохоронці, не бачать корупційних схем, не бачать, чиї кишені наповнюють гроші "Укрзалізниці", і хто на цьому наживається. Ніхто не розбирається в закупівлях, які "Укрзалізниця" проводила по вагонах і різних запчастинах. Ніхто цим не займається, оскільки, очевидно, має від цього зиск", - говорить народний депутат Михайло Бондар.

Не допоміг і меморандум з НАБУ, який голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, звільнений урядом 15 березня, підписав з антикорупційним бюро в особі детектива Дениса Гюльмагомедова. Відтоді жодної публічної реакції органу на ситуацію в "Укрзалізниці" і можливі порушення, про які регулярно повідомляли ЗМІ - не було.

"НАБУ ніколи не було реальним органом по боротьбі з корупцією. Це орган з контролю за нашими чиновниками і бізнесменами, і як результат - відсутність боротьби з корупцією. Їх цікавить не виявлення корупції і посадка корупціонерів, а просто утримання їх "на гачку", - зазначив політолог Всеволод Степанюк.

Страждає не лише економіка держпідприємства і країни, з "Укрзалізниці" втікають люди, доповнює політолог Кирило Сазонов.

"Люди, які зараз йдуть з "Укрзалізниці", говорять про те, що про реформи не йдеться. Ситуація, що виникла, влаштовує тих людей, які на неї впливають: і фінансово-промислові групи, і наглядову раду", - говорить політолог.

Доповнення

11 березня в відставку подав комерційний директор "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая - колишній голова залізниці Грузії, звинувачений там у розкраданнях в особливо великих розмірах. 15 березня Кабмін звільнив голову правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака, колишнього заступника Міхеіла Саакашвілі в Одеській обласній держадміністрації. Усіх трьох (поки неофіційно) підозрюють у діях, які могли погіршити фінансове становище "Укрзалізниці", а це: заниження тарифів на вантажоперевезення, передача значного парку піввагонів на три роки за фіксованою ціною компанії з орбіти Ріната Ахметова, а також реформування "Укрзалізниці", а саме виділення вертикалі вантажоперевезень (найприбутковіша частина "УЗ") "Карго" в спосіб, який суперечив європейським директивам. Усі ці дії залишилися поза увагою НАБУ, яке від імені детектива Дениса Гюльмагомедова розписалося в меморандумі.

Якщо раніше Гюльмагомедов ретельно відстежував пільги на вантажоперевезення і притягував до відповідальності посадових осіб "УЗ" за їх надання, то у випадку з Іраклі Езугбая і його рішенням знизити тарифи на вантажоперевезення і, як наслідок, недоотримати щонайменше 7 млрд грн - реакції детектива не було . Зрозуміло, Езугбая зі Жмаком проти себе не свідчили, а НАЗК, попри публічні заклики перевірити Еузгбая на предмет конфлікту інтересів, - цього не зробило.

З відкритих джерел відомо, що НАБУ з дати підписання меморандуму не відкрило жодної справи проти правління "Укрзалізниці" на тлі недоотримання 25 млрд грн від запланованого річного доходу держкомпанії, а також інформації ЗМІ про можливий зв'язок Езугбая з інтересами "Індустріальної групи Грузії" і компанії Рісоіл, які в Україні мають стосунок до вантажоперевезень на залізниці і управляють (через договір концесії) херсонським портом.

Про детектива НАБУ Гюльмагомедова відомо, що він отримує гранти від фонду "Відродження" Джорджа Сороса (який вважався спонсором політичного руху Саакашвілі в Грузії), а також разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою відвідує організовані цим фондом заходи.

Після скандалів в "Укрзалізниці" в НАБУ заявили, що меморандум мав лише декларативний характер і не мав правових наслідків. Суть меморандуму полягала в тому, щоб "Укрзалізниця" відповідала на запити НАБУ, хоча це і так передбачено законодавством.

Також відомо

Тимчасова слідча комісія парламенту, створена в січні для оцінки критичного стану "Укрзалізниці", на наступне засідання викликала правоохоронців, які повинні були наглядати за дотриманням законів в "Укрзалізниці". У тому числі очікується доповідь НАБУ.

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