Разорение "Укрзализныци" указало на неэффективность "силовиков" - эксперты

“О наших правоохранителях можно писать книги. Мы все прекрасно знаем, что во всех схемах убыточности "Укрзализныци“ активное участие принимали как раз правоохранительные органы. И схема неуплаты налогов, и нефиксации прибыли — все полным ходом были в этом замешаны. Поэтому логичный вопрос: где они были до этого и почему не довели вину руководителей "Укрзализныци“ до логического завершения. Зато мы видим, какие огромные зарплаты у членов наблюдательного совета, которые, как и правоохранители, не видят коррупционных схем, не видят, чьи карманы наполняют деньги "Укрзализныци“, и кто на этом наживается. Никто не разбирается в закупках, которые "Укрзализныця“ проводила по вагонам и различным запчастям. Никто этим не занимается, поскольку, очевидно, имеет от этого корысть”, — говорит народный депутат Михаил Бондарь.

Не помог и меморандум с НАБУ, который глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак, уволенный правительством 15 марта, подписал с антикоррупционным бюро в лице детектива Дениса Гюльмагомедова. С тех пор ни одной публичной реакции органа на ситуацию в “Укрзализныце” и возможные нарушения, о которых регулярно сообщали СМИ — не было.

“НАБУ никогда не было реальным органом по борьбе с коррупцией. Это орган по контролю за нашими чиновниками и бизнесменами, и как результат — отсутствие борьбы с коррупцией. Их интересует не выявление коррупции и посадка коррупционеров, а просто удержание их "на крючке”, — отметил политолог Всеволод Степанюк.

Страдает не только экономика госпредприятия и страны, с “Укрзализныци” бегут люди, дополняет политолог Кирилл Сазонов.

“Люди, которые сейчас уходят с "Укрзализныци“, говорят о том, что о реформах речь не идёт. Сложившаяся ситуация устраивает тех людей, которые на неё влияют: и финансово-промышленные группы, и набсовет”, — говорит политолог.

Дополнение

11 марта в отставку подал коммерческий директор “Укрзализныци” Иракли Эзугбая — бывший глава железной дороги Грузии, обвиненный там в хищениях в особо крупных размерах. 15 марта Кабмин уволил главу правления “Укрзализныци” Владимира Жмака, бывшего заместителя Михаила Саакашвили в Одесской областной госадминистрации. Всех троих (пока неофициально) подозревают в действиях, которые могли ухудшить финансовое положение “Укрзализныци”, а это: занижение тарифов на грузоперевозку, передача значительного парка полувагонов на три года по фиксированной цене компании из орбиты Рината Ахметова, а также реформирование “Укрзализныци”, а именно выделение вертикали грузоперевозок (самая прибыльная часть “УЗ”) “Карго” в способ, который противоречил европейским директивам. Все эти действия остались без внимания НАБУ, которое от имени детектива Дениса Гюльмагомедова расписалось в меморандуме.

Если раньше Гюльмагомедов тщательно отслеживал льготы на грузоперевозку и привлекал к ответственности должностных лиц “УЗ” за их предоставление, то в случае с Иракли Эзугбая и его решением занизить тарифы на грузоперевозки и, как следствие, недополучить как минимум 7 млрд грн - реакции детектива не последовало. Разумеется, Эзугбая со Жмаком против себя не свидетельствовали, а НАПК, несмотря на публичные призывы проверить Эузгбая на предмет конфликта интересов, — этого не сделало.

Из открытых источников известно, что НАБУ с даты подписания меморандума не открыло ни одного дела против правления “Укрзализныци” на фоне недополучения 25 млрд грн от запланированного годового дохода госкомпании, а также информации СМИ о возможной связи Эзугбая с интересами “Индустриальной группы Грузии” и компании Рисоил, которые в Украине имеют отношение к грузоперевозкам на железной дороге и управляют (через договор концессии) херсонским портом.

О детективе НАБУ Гюльмагомедове известно, что он получает гранты от фонда “Возрождение” Джорджа Сороса (считавшегося спонсором политического движения Саакашвили в Грузии), а также вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой посещает организованные этим фондом мероприятия.

После скандалов в “Укрзализныце” в НАБУ заявили, что меморандум имел только декларативный характер и не имел правовых последствий. Суть меморандума заключалась в том, чтоб “Укрзализныця” отвечала на запросы НАБУ, хотя это и так предусмотрено законодательством.

Также известно

Временная следственная комиссия парламента, созданная в январе для оценки критического положения “Укрзализныци”, на следующее заседание вызвала правоохранителей, которые должны были надзирать за соблюдением законов в “Укрзализныце”. В том числе ожидается доклад НАБУ.