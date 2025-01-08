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Розлив мазуту біля Криму загрожує всьому Чорному морю

Розлив мазуту біля Криму загрожує всьому Чорному морю

Київ • УНН

 • 26831 перегляди

Поблизу тимчасово окупованого Криму стався значний розлив мазуту, що досяг Севастополя та Євпаторії. В морі може знаходитися від 4 до 8 тисяч тонн токсичних речовин, які загрожують екосистемі всього регіону.

Розлив мазуту біля тимчасово окупованого Криму може спричинити масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої вже відчуваються в регіоні. Про це повідомляє телеканал "Ми-Україна", передає УНН.

Деталі

Забруднення поширилося до Севастополя та Євпаторії, а значна частина токсичних речовин залишається на морському дні. 

За словами експертів, ситуація стає критичною через мілководдя, яке може сприяти швидкому перенесенню забруднення до українського узбережжя та далі вздовж чорноморських берегів. Незважаючи на масштаб аварії, жодних дій щодо локалізації або очищення забруднення російська сторона не здійснює. 

Екологи та військові аналітики припускають, що в морі може залишатися від 4 до 8 тисяч тонн мазуту, але точна кількість невідома через відсутність розвідки і моніторингу. Пасивність окупаційних структур лише погіршує ситуацію, підвищуючи ризик поширення токсичних речовин. 

Експерти закликають до міжнародної уваги, оскільки екологічна криза в Чорному морі може мати серйозні наслідки для всієї екосистеми регіону та прибережних громад.

Вибух в Одесі: тактична авіація помічена в Чорному морі31.10.24, 21:22 • 24998 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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