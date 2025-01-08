Разлив мазута возле Крыма угрожает всему Черному морю
Киев • УНН
Вблизи временно оккупированного Крыма произошел значительный разлив мазута, достигший Севастополя и Евпатории. В море может находиться от 4 до 8 тысяч тонн токсичных веществ, которые угрожают экосистеме всего региона.
Разлив мазута возле временно оккупированного Крыма может вызвать масштабную экологическую катастрофу, последствия которой уже ощущаются в регионе. Об этом сообщает телеканал "Мы-Украина", передает УНН.
Детали
Загрязнение распространилось до Севастополя и Евпатории, а значительная часть токсичных веществ остается на морском дне.
По словам экспертов, ситуация становится критической из-за мелководья, которое может способствовать быстрому переносу загрязнения к украинскому побережью и далее вдоль черноморских берегов. Несмотря на масштаб аварии, никаких действий по локализации или очистке загрязнения российская сторона не осуществляет.
Экологи и военные аналитики предполагают, что в море может оставаться от 4 до 8 тысяч тонн мазута, но точное количество неизвестно из-за отсутствия разведки и мониторинга. Пассивность оккупационных структур лишь усугубляет ситуацию, повышая риск распространения токсичных веществ.
Эксперты призывают к международному вниманию, поскольку экологический кризис в Черном море может иметь серьезные последствия для всей экосистемы региона и прибрежных общин.
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