Розкрито схеми фінансування РФ бойовиків на Донбасі в обхід санкцій

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Використання імпровізованої банківської системи дозволяє Росії уникнути санкцій та підтримувати бойовиків на сході України. Ця фінансова схема єднає в спільну мережу території, які Кремль фінансував протягом багатьох років. Метою Москви є відтворення російського впливу та протистояння про-європейським прагненням української держави. Російський тіньовий торговельний "трикутник" знайшов свою вісь у невизнаній “республіці” Південна Осетія, йдеться у матеріалах власного розслідування журналістів "Washington Post" , передає УНН.

Так, журналісти впевнені, що ізольований анклав став прихованим фінансовим перехрестям російської тіньової імперії навколо Чорного моря.



Крихітна Південня Осетія була місцем двох воєн між проєвропейською Грузією та силами, підтримуваними з Москви, починаючи з 90-х років. Окуповані землі на сході України - самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", лежать у 650 км на північний захід від неї.



Запеклі бої, що ведуться там, не мають впливу на життя Південної Осетії. Тим не менш, саме вона стала життєво важливим інструментом Москви для проникнення в Чорноморський регіон.



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"Мутний" статус анклаву дає Росії можливість вільно створити там власну банківську систему, не підпорядковану правилам цивільного світу. Відокремлена банківська система, у свою чергу, служить способом підтримати економіку сепаратистів на Донбасі.



Журналісти з’ясували, що фінансові нитки між Кремлем та окупантами на сході нашої держави проходять через офісну будівлю на вулиці Сталіна в Цхінвалі, головному місті Південної Осетії. Саме звідти "Міжнародний розрахунковий банк" веде фінансові операції з окупантами ОРДЛО.



За першу половину поточного року Росія реалізувала на Донбас товарів на суму понад 150 мільйонів доларів, використовуючи Південну Осетію в якості платіжного центру, за даними місцевих чиновників та податкових звітів.



Як повідомили в "національній податковій службі" Південної Осетії, в цьому році було відкрито щонайменше 146 товариств з обмеженою відповідальністю, які сприяли торгівлі з окупованими Росією територіями.



За словами "радника" керівництва сепаратистів ОРДЛО, що виступав на умовах анонімності, схема працює як "трикутник".



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Крок 1:



Щоразу, коли сепаратисти хочуть перевести гроші на компанію в Росії та за її межами, вони роблять це через "Міжнародний банк розрахунків" в Південній Осетії. (Південна Осетія визнає непідконтрольні уряду регіони Східної України, що робить її ідеальним місцем для офіційних банківських відносин з ними).



Крок 2:



Гроші спрямовуються до Росії. (Росія визнала незалежність Південної Осетії після війни 2008 р., що дозволяє російським банкам переказувати гроші до Південної Осетії і навпаки).

Крок 3:



Товари, оплачувані трансферами - в тому числі паливо, будівельні матеріали та продукти харчування - поставляються на Схід України, переважно вантажівками з Росії через спільний кордон. (Перерозподіл коштів та торгівля через Південну Осетію дозволяє Росії уникнути західних санкцій).



Безумовно, Росія направляє і іншу допомогу сепаратистам. В останні місяці спостерігачі міжнародних моніторингових місій неодноразово бачили конвої вантажівок, які прямували вночі з Росії на окуповані території , уникаючи офіційних пунктів перетину кордону.



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Таке сполучення через самопроголошену Південну Осетію забезпечує більш формалізований фінансовий зв'язок, який дозволяє близько 3 мільйонам людей, що проживають на окупованих територіях, торгувати з навколишнім світом.

У матеріалах розслідування значиться, що така система сполучення бере початок ще в 2015 році.



Того року на окупованих грузинських землях відкрився Міжнародний розрахунковий банк, тоді як у Москві практично одночасно була утворена установа з майже однаковим ім'ям – "Центр міжнародних розрахунків". Він отримав банківську ліцензію в 2016 році, а його голова, В'ячеслав Мазурін, у 1981 рокці закінчив вищу школу КДБ.



Офіційно, ці дві інституції не мають нічого спільного. У Московському банку, який наразі має назву CMRBank, заявили, що установа "здійснює свою діяльність у суворій відповідності до законодавства Російської Федерації". Але адвокати, бізнесмени та чиновники стверджують, що два банки створюють основу для фінансових взаємовідносин між Москвою та Сходом України.

Російські видання раніше повідомляли про роль Південної Осетії в торгівлі з невизнаними "ДНР" та "ЛНР", втім, за словами журналістів, величезний обсяг коштів, які зараз протікають між анклавами, раніше не був задокументований.



Так, податкова служба Південної Осетії передала The Post перелік зі 146 зареєстрованих південноосетинських компаній, які, ймовірно, ведуть справи з українськими сепаратистами. У переліку зазначено, що паливо, продукти харчування та будівельні матеріали, експортовані з Росії на Схід Україну, складають більшу частину товарообігу.



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Податкове управління склало перелік компаній, які сплачують податок на прибуток підприємств, але не обкладаються жодними іншими видами податків, такими, наприклад, як податок на майно. За словами глави податкової служби Володимира Каджаєва, такі підприємства не здійснюють операцій в Південній Осетії, а їх кількість швидко зросла на території за останні три роки.



Згідно з документами та за словами Каджаєва, компанії заплатили близько 600 тисяч доларів у вигляді податків на прибуток від доходу у розмірі близько 150 млн. доларів у першій половині поточного року. За даними Каджаєва, загальна сума виручки і становить приблизну кількість грошових коштів, реалізованих між Східною Україною та Росією через Південну Осетію.



Потік коштів майже вдвічі перевищує аналогічний показник за минулий рік. За перші шість місяців 2017 р. південноосетинські компанії, що ведуть бізнес зі східною Україною, повідомили про прибуток у розмірі 90 млн. доларів, за словами Каджаєва.

Компанія, яка є найбільшим платником податків у списку податкової інспекції – це так звана "РТК" - ініціали, які часто використовуються в якості аббревіатури Республіканської паливної компанії, оператора 52 АЗС, контрольованих сепаратистами "ДНР". В матеріалах податкової значиться, що компанія купує паливо з Росії і платить за нього через Південну Осетію.



Ключовою ж фігурою Кремля у схемі, що єднає сепаратистів з України та Грузії, грає Владислав Сурков, колишній віце-прем'єр-міністр, який зараз працює особистим радником Путіна.



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Українські хакери ще в 2016 році злили електронні листи офіса Суркова в мережу. У листуванні сплили звіти ватажків на Донбасі та законопроекти в Абхазії. У серпневому святкуванні, присвяченому 10-й річниці визнання Росією незалежності Південної Осетії, Сурков лірично хвалив "сміливі" території "ДНР" та "ЛНР".



"Ця фінансова, торгівельна, економічна, правова та організаційна інфраструктура, створена в Південній Осетії для цих двох республік, є життєвою силою в умовах блокади київського режиму", - сказав він тоді.



Сам Сурков від коментарів виданню відмовився.