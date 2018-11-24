Раскрыто схемы финансирования РФ боевиков на Донбассе в обход санкций

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Использование импровизированной банковской системы позволяет России избежать санкций и поддерживать боевиков на востоке Украины. Эта финансовая схема объединяет в общую сеть территории, которые Кремль финансировал течение многих лет. Целью Москвы является воссоздание российского влияния и противостояния про-европейским стремлениям украинского государства. Российский теневой торговый "треугольник" нашел свою ось в непризнанной "республике" Южная Осетия, говорится в материалах собственного расследования журналистов "Washington Post", передает УНН.

Так, журналисты уверены, что изолированный анклав стал скрытым финансовым перекрестком российской теневой империи вокруг Черного моря.



Крошечная Южная Осетия была местом двух войн между проевропейской Грузией и силами, поддерживаемыми из Москвы, начиная с 90-х годов. Оккупированные земли на востоке Украины - самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", лежат в 650 км к юго-западу от нее.



Ожесточенные бои, ведущиеся там, не имеют влияния на жизнь Южной Осетии. Тем не менее, именно она стала жизненно важным инструментом Москвы для проникновения в Черноморский регион.



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"Мутный" статус анклава дает России возможность свободно создать там собственную банковскую систему, не подчиненную правилам гражданского мира. Отделена банковская система, в свою очередь, служит способом поддержать экономику сепаратистов на Донбассе.



Журналисты выяснили, что финансовые нити между Кремлем и оккупантами на востоке нашего государства проходят через офисное здание на улице Сталина в Цхинвали, главном городе Южной Осетии. Именно оттуда "Международный расчетный банк" ведет финансовые операции с оккупантами ОРДЛО.



За первую половину текущего года Россия реализовала на Донбасс товаров на сумму более 150 000 000 долларов, используя Южную Осетию в качестве платежного центра, по данным местных чиновников и налоговых отчетов.



Как сообщили в "национальной налоговой службе" Южной Осетии, в этом году было открыто не менее 146 обществ с ограниченной ответственностью, которые способствовали торговли с оккупированными Россией территориями.



По словам "советника" руководства сепаратистов ОРДЛО, выступавшего на условиях анонимности, схема работает как "треугольник".



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Шаг 1:



Каждый раз, когда сепаратисты хотят перевести деньги на компанию в России и за ее пределами, они делают это через "Международный банк расчетов" в Южной Осетии. (Южная Осетия признает неподконтрольные правительству регионы Восточной Украины, что делает ее идеальным местом для официальных банковских отношений с ними).



Шаг 2:



Деньги направляются в Россию. (Россия признала независимость Южной Осетии после войны 2008, что позволяет российским банкам переводить деньги в Южную Осетию и наоборот).

Шаг 3:



Товары, оплачиваемые трансферами - в том числе топливо, строительные материалы и продукты питания - поставляются на восток Украины, преимущественно грузовиками из России через общую границу. (Перераспределение средств и торговля через Южную Осетию позволяет России избежать западных санкций).



Безусловно, Россия направляет и другую помощь сепаратистам. В последние месяцы наблюдатели международных мониторинговых миссий неоднократно видели конвои грузовиков, направлявшихся ночью из России на оккупированные территории, избегая официальных пунктов пересечения границы.



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Такое сообщение через самопровозглашенную Южную Осетию обеспечивает более формализованные финансовые связи, которые позволяют около 3 миллионам людей, проживающих на оккупированных территориях, торговать с окружающим миром.



В материалах расследования значится, что такая система сообщения берет начало еще в 2015 году.



В том году на оккупированных грузинских землях открылся Международный расчетный банк, тогда как в Москве практически одновременно была образована организация с почти одинаковым именем - "Центр международных расчетов". Он получил банковскую лицензию в 2016 году, а его председатель Вячеслав Мазурин, в 1981 рокци окончил высшую школу КГБ.



Официально эти две институции не имеют ничего общего. В Московском банке, который сейчас называется CMRBank, заявили, что учреждение "осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации". Но адвокаты, бизнесмены и чиновники утверждают, что два банка создают основу для финансовых взаимоотношений между Москвой и Востоком Украины.



Российские издания ранее сообщали о роли Южной Осетии в торговле с непризнанными "ДНР" и "ЛНР", впрочем, по словам журналистов, огромный объем средств, которые сейчас протекают между анклавами, ранее не был задокументирован.



Так, налоговая служба Южной Осетии передала The Post перечень из 146 зарегистрированных югоосетинских компаний, которые, вероятно, ведут дела с украинскими сепаратистами. В перечне указано, что топливо, продукты питания и строительные материалы, экспортируемые из России на Восток Украины, составляют большую часть товарооборота.



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Налоговое управление составило перечень компаний, которые платят налог на прибыль предприятий, но не облагаются никакими другими видами налогов, такими, например, как налог на имущество. По словам главы налоговой службы Владимира Каджаева, такие предприятия не осуществляют операций в Южной Осетии, а их количество быстро возросло на территории за последние три года.



Согласно документам и по словам Каджаева, компании заплатили около 600 000 долларов в виде налогов на прибыль от дохода в размере около 150 млн. долларов в первой половине текущего года. По данным Каджаева, общая сумма выручки и составляет примерное количество денежных средств, реализованных между Восточной Украиной и Россией через Южную Осетию.



Поток средств почти вдвое превышает аналогичный показатель за прошлый год. За первые шесть месяцев 2017 южноосетинские компании, ведущие бизнес с восточной Украины, сообщили о прибыли в размере 90 млн. Долларов, по словам Каджаева.



Компания, которая является крупнейшим налогоплательщиком в списке налоговой инспекции - это так называемая "РТК" - инициалы, которые часто используются в качестве аббревиатура Республиканской топливной компании, оператора 52 АЗС, контролируемых сепаратистами "ДНР". В материалах налоговой значится, что компания покупает топливо из России и платит за него через Южную Осетию.



Ключевой же фигурой Кремля в схеме, которая объединяет сепаратистов из Украины и Грузии, играет Владислав Сурков, бывший вице-премьер-министр, который сейчас работает личным советником Путина.



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Украинские хакеры еще в 2016 году слили электронные письма офиса Суркова в сеть. В переписке всплыли отчеты главарей на Донбассе и законопроекты в Абхазии. В августовском праздновании, посвященном 10-й годовщине признания Россией независимости Южной Осетии, Сурков лирически хвалил "смелые" территории "ДНР" и "ЛНР".



"Эта финансовая, торговая, экономическая, правовая и организационная инфраструктура, созданная в Южной Осетии для этих двух республик, является жизненной силой в условиях блокады киевского режима", - сказал он тогда.



Сам Сурков от комментариев изданию отказался.