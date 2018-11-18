Очевидці повідомили про вибухи в окупованому Торезі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Користувачі соціальних мереж повідомили про вибухи в окупованому Торезі, передає УНН.
"10 хвилин тому був потужний вибух, потім через 5 хвилин - ще один", - повідомляють очевидці про інцидент.
Такі повідомлення в мережі почали з'являтися після 8 ранку.
Також свідки зазначили, що це "працює" місцевий артилеристський полігон, натякаючи на проведення навчань бойовиками в окупованому місті. Втім деякі з користувачів соцмереж вважають, що вибухи сталися на складах з озброєнням.
Слід зазначити, що Торез розташований глибоко в тилу "ДНР" на Донбасі. Місто стало відомим після того, як, згідно з даними слідчої групи, саме в його околицях відбувся пуск ракети "Бук", яка збила борт МН17 із майже 300 іноземними громадянами на борту. Саме під Торезом знайдені частини стартового двигуна ракети з серійним номером російського виробника.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.
#Торез 10 хв тому був потужний вибух, потім через 5 хв ще один pic.twitter.com/VWoA6jgG7Y— Otherside (@other331) 18 листопада 2018 р.
Такишо, склад рвется?
Торез pic.twitter.com/0kiKjKwjU4