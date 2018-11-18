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Очевидцы сообщили о взрывах в оккупированном Торезе

Киев  •  УНН

 • 17673 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пользователи социальных сетей сообщили о взрывах в оккупированном Торезе, передает УНН.

"10 минут назад был мощный взрыв, затем через 5 минут - еще один", - сообщают очевидцы об инциденте.

Такие сообщения в сети начали появляться после 8 утра.

Также свидетели отметили, что это "работает" местный Артиллерийский полигон, намекая на проведение учений боевиками в оккупированном городе. Впрочем, некоторые из пользователей соцсетей считают, что взрывы произошли на складах с вооружением.

Следует отметить, что Торез расположен глубоко в тылу "ДНР" на Донбассе. Город стал известным после того, как, согласно данным следственной группы, именно в его окрестностях состоялся пуск ракеты "Бук", которая сбила борт МН17 с почти 300 иностранными гражданами на борту. Именно под Торезом найдены части стартового двигателя ракеты с серийным номером российского производителя.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям наших войск.

# Торез 10 мин назад был мощный взрыв, затем через 5 мин еще один pic.twitter.com/VWoA6jgG7Y

- Otherside (@ other331) 18 ноября 2018

Такишо, состав рвется?

Торез pic.twitter.com/0kiKjKwjU4

- IgorGirkin (@GirkinGirkin) 18 ноября 2018

Украинские Национальные Новости

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