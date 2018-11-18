Очевидцы сообщили о взрывах в оккупированном Торезе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пользователи социальных сетей сообщили о взрывах в оккупированном Торезе, передает УНН.
"10 минут назад был мощный взрыв, затем через 5 минут - еще один", - сообщают очевидцы об инциденте.
Такие сообщения в сети начали появляться после 8 утра.
Также свидетели отметили, что это "работает" местный Артиллерийский полигон, намекая на проведение учений боевиками в оккупированном городе. Впрочем, некоторые из пользователей соцсетей считают, что взрывы произошли на складах с вооружением.
Следует отметить, что Торез расположен глубоко в тылу "ДНР" на Донбассе. Город стал известным после того, как, согласно данным следственной группы, именно в его окрестностях состоялся пуск ракеты "Бук", которая сбила борт МН17 с почти 300 иностранными гражданами на борту. Именно под Торезом найдены части стартового двигателя ракеты с серийным номером российского производителя.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям наших войск.
# Торез 10 мин назад был мощный взрыв, затем через 5 мин еще один pic.twitter.com/VWoA6jgG7Y- Otherside (@ other331) 18 ноября 2018
Такишо, состав рвется?
Торез pic.twitter.com/0kiKjKwjU4