«росію чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг»: Епіфаній відреагував на вбивство українських військовополонених в Оленівці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував обстріл окупантів колонії в тимчасово окупованій Оленівці в Донецькій області. Він заявив, що росіян чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг. Відповідний допис він зробив у своєму Twitter, інформує УНН.
Цитата
«Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами - новий доказ того, що ідеологія «русского міра» повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм. На рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг! Зло має бути осуджене!» - написав він.
Доповнення
29 липня вдень у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені. Загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130
Патронатна служба «Азову» повідомила, що з'ясовує імена загиблих та постраждалих через обстріл колонії у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені полку. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії Оленівки Донецької області за допомогою вибухівки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати рф терористичною державою.