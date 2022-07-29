«россию ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг»: Эпифаний отреагировал на убийство украинских военнопленных в Еленовке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний прокомментировал обстрел оккупантов колонии во временно захваченной Еленовке в Донецкой области. Он заявил, что россиян ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг. Соответствующее сообщение он сделал в своем Twitter, информирует УНН.
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«Издевательство, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология «русского мира» должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм. Рашизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг! Зло должно быть осуждено!», – написал он.
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29 июля днем в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные. Погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.
Патронатная служба «Азова» сообщила, что выясняет имена погибших и пострадавших из-за обстрела колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились пленные полка. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста.
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии Еленовки Донецкой области с помощью взрывчатки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать рф террористическим государством.