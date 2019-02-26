Російський танкер неодноразово поставляв паливо на судно КНДР попри санкції - Reuters

За інформацією видання, вирушаючи на чотири рейси в період з 13 жовтня 2017 року і 7 травня 2018 року, танкер Тантал вказав, що везе паливо в китайський порт Нінбо, згідно портовим документів та відомостей відстеження судів фінансової компанії Refinitiv.

Але замість цього він зустрівся в нейтральних водах з північнокорейським судном і перелив паливо на його борт, повідомили два члени екіпажу.

За їх словами, передача палива сталася, коли транспондер Тантала, що дозволяє відстежувати судно в морі, не працював. На думку експертів судноплавної галузі, або його навмисно відключили, або Тантал увійшов в зону, не покритий радіолокатором.

Кожен раз радіомаяк знову включався, коли Тантал перетинав водний кордон Росії та знаходився неподалік від порту Владивостока.

"Оформлялися на порт Нінбо і входили в 12-мильну зону (за нею закінчується морський кордон Росії). Там в нічний час працювали з північнокорейським танкером Chon Myong 1", - сказав один з членів екіпажу, описуючи чотири подорожі.

Як зазначає видання, такі угоди порушують міжнародні санкції, введені відносно Північної Кореї у зв'язку з її ядерною програмою.

Вашингтон заявив, що у нього є докази "послідовних і широкомасштабних порушень" режиму санкцій Росією. Москва раніше у відповідь на звинувачення в порушенні санкцій заявляла, що вони не підтверджуються доказами.

Один з членів екіпажу, який, за його словами, був на борту під час усіх чотирьох рейсів, повідомив, що судно, яке отримало паливо, йшло під прапором Північної Кореї і на корпусі була написана назва Chon Myong 1.

ООН включило Chon Myong 1 в список санкцій судів у березні 2018 року за незаконне доставлення палива Північної Кореї.

Два члена екіпажу також сказали, що після прибуття в порт екіпаж Тантала стверджував, що передав паливо в море китайському судну.

Третій член екіпажу сказав, що Тантал зустрічався не з північнокорейським судном, а з зареєстрованим в Китаї Hui Tong 27. І після повернення в порт повідомив портовій владі, що він переправив паливо саме на це судно. Але дані відстеження судів фінансової компанії Refinitiv показали, що Hui Tong 27 в цей час не було в районі передачі палива.

Згідно портовим документам, Тантал також заходив в Нінбо ще три рази з жовтня 2017 року по травень 2018 року.

Як повідомляв УНН, у в'єтнамському Ханої 27-28 лютого відбудеться другий саміт голови Держради КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією ЗМІ, США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни.