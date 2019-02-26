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Российский танкер неоднократно поставлял топливо на судно КНДР в обход санкций - Reuters

Российский танкер неоднократно поставлял топливо на судно КНДР в обход санкций - Reuters

Киев  •  УНН

 • 7008 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российский танкер нарушил международные торговые санкции, передавая топливо на северокорейское судно в море не менее четырех раз с октября 2017 года по май 2018 года. Об этом изданию Reuters сообщили два члена экипажа, которые находились в это время на борту, передаёт УНН.

По информации издания, отправляясь на четыре рейса в период с 13 октября 2017 года и 7 мая 2018 года, танкер Тантал указал, что везет топливо в китайский порт Нинбо, согласно портовым документам и данным отслеживания судов финансовой компании Refinitiv.

Но вместо этого он встретился в нейтральных водах с северокорейским судном и перелил топливо на его борт, сообщили два члена экипажа.

По их словам, передача топлива произошла, когда транспондер Тантала, позволяющий отслеживать судно в море, не работал. По мнению экспертов судоходной отрасли, либо его преднамеренно отключили, либо Тантал вошел в зону, не покрытую радиолокатором.

Каждый раз радиомаяк снова включался, когда Тантал пересекал водную границу России и находился недалеко от порта Владивостока.

"Оформлялись на порт Нинбо и входили в 12-мильную зону (за ней заканчивается морская граница России). Там в ночное время работали с северокорейским танкером Chon Myong 1", - сказал один из членов экипажа, описывая четыре путешествия.

Как отмечает издание, такие сделки нарушают международные санкции, введенные в отношении Северной Кореи в связи с ее ядерной программой.

Вашингтон заявил, что у него есть доказательства "последовательных и широкомасштабных нарушений" режима санкций Россией. Москва ранее в ответ на обвинения в нарушении санкций заявляла, что они не подтверждаются доказательствами.

Один из членов экипажа, который, по его словам, был на борту во время всех четырех рейсов, сообщил, что судно, получившее топливо, шло под флагом Северной Кореи и на корпусе было написано название Chon Myong 1.

ООН включило Chon Myong-1 в санкционный список судов в марте 2018 года за незаконную доставку топлива Северной Корее.

Два члена экипажа также сказали, что по прибытии в порт экипаж Тантала утверждал, что передал топливо в море китайскому судну.

Третий член экипажа сказал, что Тантал встречался не с северокорейским судном, а с зарегистрированным в Китае Hui Tong 27. И по возвращении в порт сообщил портовым властям, что он переправил топливо именно на это судно. Но данные отслеживания судов финансовой компании Refinitiv показали, что Hui Tong 27 в это время не было в районе передачи топлива.

Согласно портовым документам, Тантал также заходил в Нинбо еще три раза с октября 2017 года по май 2018 года.

Как сообщал УНН, во вьетнамском Ханое 27-28 февраля состоится второй саммит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. По информации СМИ, США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны.

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