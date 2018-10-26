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Російській делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прикордонники заборонили в’їзд на територію України голові російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рульову та двом іншим представникам через незаконне відвідування окупованої АР Крим. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Учора під час оформлення на виліт з України до Стамбулу прикордонники провели бесіду з цими громадянами і на підставі отриманої нової інформації про їхнє незаконне відвідування окупованого Криму повідомили і пану Рульову, і двом іншим членам цієї комісії про заборону на в’ їзд до України протягом трьох років”, — повідомили у ДПСУ.

Як повідомляв УНН, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник наголосив, що українських делегатів, які брали участь у комісії з питань вилову риби в Азовському морі разом із росіянами у Києві, має перевірити СБУ та контррозвідка. Посадовці можуть бути причетні до співпраці із країною-агресором.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російсько-українська комісія з рибальства в Азовському морі мала б проходити в Мінську — Клімкін

Нагадаємо, напередодні тридцята сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, яка розпочалась 23 жовтня у Києві, тимчасово припинила роботу.

Представник Президента в АРК Борис Бабін у коментарях у Facebook відреагував так: “Представництво Президента України в АРК бере участь у заході. Знову-таки виключно з метою захисту держінтересів. Нехай нам представники РФ пояснять декілька аспектів по Азову, по квотах що йдуть на Крим з РФ, про мілітаризацію, про викрадених рибалок. А потім ми будемо діяти — згідно повноважень”.

Крім того, Борис Бабін підтвердив УНН інформацію про те, що 23 жовтня справді мало розпочатись засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі.

Зазначимо, що з 14 вересня 1993 року діє угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі. Ця угода досі є чинною.

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