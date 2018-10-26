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Российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину

Российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину

Киев  •  УНН

 • 24031 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Пограничники запретили въезд на территорию Украины голове российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и двум другим представителям за незаконное посещение оккупированной АР Крым. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники провели беседу с этими гражданами и на основании полученной новой информации об их незаконном посещении оккупированного Крыма сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете на въезд в Украину в течение трех лет", - сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что украинских делегатов, участвовавших в комиссии по вопросам вылова рыбы в Азовском море вместе с россиянами в Киеве, должны проверить СБУ и контрразведка. Чиновники могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором.

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Напомним, накануне тридцатая сессия украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября в Киеве, временно прекратила работу.

Представитель Президента в АРК Борис Бабин в комментариях в Facebook отреагировал так: "Представительство Президента Украины в АРК принимает участие в мероприятии. Опять же исключительно с целью защиты госинтересов. Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам идущих на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаках. А потом мы будем действовать - согласно полномочий".

Кроме того, Борис Бабин подтвердил УНН информацию о том, что 23 октября действительно должно было начаться заседание украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Отметим, что с 14 сентября 1993 действует соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море. Это соглашение до сих пор действует.

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