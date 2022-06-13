Російський аналог McDonald's вкрав логотип у португальської марки кормів для тварин

Цитата

"Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в росії замість McDonald's, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Кормів. Для. Тварини. Так, це не жарт", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Компанія "Вкусно и точка" нещодавно затвердила новий логотип. Дві смужки та коло мають символізувати картоплю фрі та бургер. У соцмережах вже висміяли цей логотип.

Нагадаємо

16 травня McDonald's оголосив про остаточний вихід з росії. Компанія вирішила продати свій російський бізнес, що робить її однією з великих західних корпорацій, які залишили росію після того, як у лютому вона вторглася до України.

Тепер на місці McDonald's відкривають ресторани “Вкусно и точка”. Але у них і досі використовують деякі продукти американської компанії, зокрема соуси. На них просто зафарбували маркером логотип McDonald's. Залишилися і старі таці, з яких просто стерли літеру “M”, яка нагадувала про колишніх власників ресторану.