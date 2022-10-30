Російська армія обстріляла морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману

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“Ворог продовжував обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, в тому числі з РСЗВ “Град”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що також з важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань.

Нагадаємо

ЗСУ на півдні знищили ще 8 складів з боєприпасами окупантів.