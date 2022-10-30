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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 11406 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Російська армія обстріляла морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману

Російська армія обстріляла морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману

Київ • УНН

 • 277067 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що окупанти обстріляли морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, передає УНН.

Цитата

“Ворог продовжував обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, в тому числі з РСЗВ “Град”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що також з важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань.

Нагадаємо

ЗСУ на півдні знищили ще 8 складів з боєприпасами окупантів.

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