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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Росіяни скоріше за все випустили по ТЦ в Кременчуці ракету Х-32 не для точних ударів - британська розвідка

Росіяни скоріше за все випустили по ТЦ в Кременчуці ракету Х-32 не для точних ударів - британська розвідка

Київ • УНН

 • 165840 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Російський удар по торговельному центру в Кременчуці на Полтавщині, ймовірно, здійснено ракетою Х-32, яка являється оновленою версією радянської Х-22 «Буря». Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих, передає УНН.

Цитата

«рф продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для сухопутних атак. Ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї. Аналіз кадрів відеоспостереження вказує на те, що ракета, яка влучила в ТЦ в Кременчуці, скоріше за все була Х-32. Це модернізована версія радянської Х-22 «Буря». І хоч Х-32 має декілька переваг в порівнянні з Х-22, вона не оптимізована для точного удару по наземній цілі, особливо в міському середовищі. Це значно збільшує вірогідність супутніх ушкоджень при ударах по забудованій місцевості", - повідомили у британській розвідці.

"Удари по Одеській області, ймовірно, були здійснені ракетами Х-22 «Буря». Ця зброя ще менш точна та непридатна для точкових ударів, тому й неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення останні декілька тижнів», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, як повідомляє відомство, триває наступ російських військ навколо Лисичанська, окупанти здійснюють повітряні і артилерійські удари по району. ЗСУ блокують ворога на південно-східних околицях міста.

Нагадаємо

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Уже повідомили, що є понад 20 загиблих.

1 липня росіяни вдарили по житловому будинку у селищі Сергіївка на Одещині протикорабельною крилатою ракетою. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що удар російських окупантів по Одещині забрав життя вже 21 людини.

Українські Національні Новини

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