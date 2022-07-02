Росіяни скоріше за все випустили по ТЦ в Кременчуці ракету Х-32 не для точних ударів - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Російський удар по торговельному центру в Кременчуці на Полтавщині, ймовірно, здійснено ракетою Х-32, яка являється оновленою версією радянської Х-22 «Буря». Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих, передає УНН.
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«рф продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для сухопутних атак. Ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї. Аналіз кадрів відеоспостереження вказує на те, що ракета, яка влучила в ТЦ в Кременчуці, скоріше за все була Х-32. Це модернізована версія радянської Х-22 «Буря». І хоч Х-32 має декілька переваг в порівнянні з Х-22, вона не оптимізована для точного удару по наземній цілі, особливо в міському середовищі. Це значно збільшує вірогідність супутніх ушкоджень при ударах по забудованій місцевості", - повідомили у британській розвідці.
"Удари по Одеській області, ймовірно, були здійснені ракетами Х-22 «Буря». Ця зброя ще менш точна та непридатна для точкових ударів, тому й неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення останні декілька тижнів», – йдеться в повідомленні.
Окрім того, як повідомляє відомство, триває наступ російських військ навколо Лисичанська, окупанти здійснюють повітряні і артилерійські удари по району. ЗСУ блокують ворога на південно-східних околицях міста.
Нагадаємо
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Уже повідомили, що є понад 20 загиблих.
1 липня росіяни вдарили по житловому будинку у селищі Сергіївка на Одещині протикорабельною крилатою ракетою. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що удар російських окупантів по Одещині забрав життя вже 21 людини.