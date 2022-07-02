Россияне, скорее всего, выпустили по ТЦ в Кременчуге ракету Х-32 не для точных ударов - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Российский удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, вероятно, нанесен ракетой Х-32, которая является обновленной версией советской Х-22 «Буря». Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных, передает УНН.
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«рф продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования для сухопутных атак. Вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия. Анализ кадров видеонаблюдения указывает на то, что попавшая в ТЦ в Кременчуге ракета, скорее всего, была Х-32. Это модернизированная версия советской Х-22 «Буря». И хотя Х-32 имеет несколько преимуществ по сравнению с Х-22, она не оптимизирована для точного удара по наземной цели, особенно в городской среде. Это значительно увеличивает вероятность сопутствующих повреждений при ударах по застроенной местности", - сообщили в британской разведке.
"Удары по Одесской области, вероятно, были совершены ракетами Х-22 «Буря». Это оружие еще менее точно и непригодно для точечных ударов, поэтому и неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения последние несколько недель", – говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает ведомство, продолжается наступление российских войск вокруг Лисичанска, оккупанты осуществляют воздушные и артиллерийские удары по району. ВСУ блокируют врага на юго-восточных окраинах города.
Напомним
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Уже сообщили, что есть более 20 погибших.
1 июля россияне ударили по жилому дому в поселке Сергеевка Одесской области противокорабельной крылатой ракетой. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что удар российских оккупантов по Одесской области унес жизни уже 21 человека.