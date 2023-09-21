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Росіяни обстріляли село Козацьке на Херсонщині. Травмований літній чоловік — ОВА

Росіяни обстріляли село Козацьке на Херсонщині. Травмований літній чоловік — ОВА

Київ • УНН

 • 187035 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Армія рф обстріляла село Козацьке, що в Херсонській області. Через цю атаку поранення зазнав літній чоловік. Про це пише обласна військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

“Окупанти поцілили по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий житель 76 років, який перебував у квартирі. До евакуації пораненого довелося залучити працівників поліції. Правоохоронці передали чоловіка швидкій. Від подальшої госпіталізації він відмовився”, — повідомили в обласній військовій адміністрації.

Додатково

Кількома годинами раніше очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл ще 4 сіл регіону. Зокрема, внаслідок удару по селу Льовове тяжкі травми отримала 63-річна місцева мешканка. Вона померла ще до приїзду медиків.

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Також УНН писав, про обстріл Білозерки. Там росіяни вбили одну людину і поранили ще двох.

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