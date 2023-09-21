Росіяни обстріляли село Козацьке на Херсонщині. Травмований літній чоловік — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Армія рф обстріляла село Козацьке, що в Херсонській області. Через цю атаку поранення зазнав літній чоловік. Про це пише обласна військова адміністрація, передає УНН.
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“Окупанти поцілили по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий житель 76 років, який перебував у квартирі. До евакуації пораненого довелося залучити працівників поліції. Правоохоронці передали чоловіка швидкій. Від подальшої госпіталізації він відмовився”, — повідомили в обласній військовій адміністрації.
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Кількома годинами раніше очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл ще 4 сіл регіону. Зокрема, внаслідок удару по селу Льовове тяжкі травми отримала 63-річна місцева мешканка. Вона померла ще до приїзду медиків.
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Також УНН писав, про обстріл Білозерки. Там росіяни вбили одну людину і поранили ще двох.