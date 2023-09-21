Херсонщина: росіяни обстріляли чотири села, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Російські загарбники обстріляли від початку доби на Херсонщині щонайменше чотири села. Через ці атаки одна людина загинула. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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“Армія рф скинула 4 керованих авіабомби на Львове. ... Також під вогнем — Тягинка. По селу випущено 2 КАБ. Обстріляні Одрадокам’янка та Миколаївка”, — повідомив про обстріли Прокудін.
Деталі
Внаслідок удару по селу Льовове тяжкі травми отримала 63-річна місцева мешканка. За даними Олександра Прокудіна, медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки.
В Одрадокам’янці та Миколаївці минулось без людських жертв. Втім є чималі руйнування місцевої інфраструктури. Судячи з опублікованих керівником області світлин, ворожі снаряди знов поцілили по житловим будинкам, та приватним домоволодінням.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, про обстріл Білозерки. Там росіяни вбили одну людину і поранили ще двох.