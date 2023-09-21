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Херсонщина: росіяни обстріляли чотири села, є загиблі

Херсонщина: росіяни обстріляли чотири села, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Російські загарбники обстріляли від початку доби на Херсонщині щонайменше чотири села. Через ці атаки одна людина загинула. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

“Армія рф скинула 4 керованих авіабомби на Львове. ... Також під вогнем — Тягинка. По селу випущено 2 КАБ. Обстріляні Одрадокам’янка та Миколаївка”, — повідомив про обстріли Прокудін.

Деталі

Внаслідок удару по селу Льовове тяжкі травми отримала 63-річна місцева мешканка. За даними Олександра Прокудіна, медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки.

В Одрадокам’янці та Миколаївці минулось без людських жертв. Втім є чималі руйнування місцевої інфраструктури. Судячи з опублікованих керівником області світлин, ворожі снаряди знов поцілили по житловим будинкам, та приватним домоволодінням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожа атака на Херсон: стало відомо про загибель ще однієї жінки

Нагадаємо

Раніше УНН писав, про обстріл Білозерки. Там росіяни вбили одну людину і поранили ще двох.

Українські Національні Новини

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